سلطات الدوحة تحاول إبتزاز المعتقل في سجونها الشيخ طلال آل ثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أكدت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر منذ 7 سنوات، أن سلطات الدوحة حاولت ابتزاز زوجها.



ونقلت قناة العربية عن ريان قولها أنها طلبت من زوجها "عدم الرضوخ لضغوط قطر" .. موضحة أن القضاء برأ زوجها، ولكن السلطات القطرية سجنته.

وكشفت أن وضع زوجها في المعتقل صعب في ظل "تفشي كورونا بسجن قطر المركزي".

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وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجن على أيدي سلطات الدوحة.

والجمعة، ناشدت زوجة الشيخ طلال، سلطات الدوحة بإطلاق سراحه من السجن المركزي في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت زوجة الشيخ طلال في مقطع فيديو إن السلطات القطرية تواصل عنادها ورفضها إطلاق سراح زوجها، رغم أن الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا في السجون.

وفي فبراير/شباط الماضي، طالبت أسماء، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة.

وحكم النظام القطري على الشيخ طلال تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.

وانتقد حقوقيون المحاكمة الصورية التي تعرض لها الشيخ طلال، ومنع زوجته وأسرته من الاتصال به.