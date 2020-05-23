العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

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أعلن العراق، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الوباء.



وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان، إنه ”تم تسجيل 308 إصابات بكورونا بعد ظهور نتائج 6352 فحصًا أجريت اليوم“، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4272.

وأوضحت أن إحصائية اليوم وزعت على ”274 إصابة و5 حالات وفاة في بغداد، 6 إصابات في البصرة، إصابة في النجف، 7 في السليمانية، إصابة في أربيل، وإصابة في دهوك، 3 في ديالى، و3 في كربلاء، و5 في المثنى، و6 بواسط، وإصابة واحدة في محافظة صلاح الدين“.