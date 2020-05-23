شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حفتر: كل تركي مرتزق هدف مشروع للجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن "كل تركي وكل مرتزق" على الأراضي الليبية، هو "هدف مشروع" للجيش الوطني الليبي.

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ويخوض الجيش الليبي معارك ضد ميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، مدعومة بأسلحة وخبراء من تركيا، بالإضافة إلى مرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف خليفة حفتر: "جنودنا يواجهون الاستعمار التركي الغاشم والطامع في ثروات الليبيين.. وسنواصل القتال حتى نرد المستعمر ذليلا مدحورا".

وتابع: "نخوض حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات وهدفنا هو النصر".