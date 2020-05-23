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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حفتر: كل تركي مرتزق هدف مشروع للجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن "كل تركي وكل مرتزق" على الأراضي الليبية، هو "هدف مشروع" للجيش الوطني الليبي.
ويخوض الجيش الليبي معارك ضد ميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، مدعومة بأسلحة وخبراء من تركيا، بالإضافة إلى مرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.
وأضاف خليفة حفتر: "جنودنا يواجهون الاستعمار التركي الغاشم والطامع في ثروات الليبيين.. وسنواصل القتال حتى نرد المستعمر ذليلا مدحورا".
وتابع: "نخوض حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات وهدفنا هو النصر".
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