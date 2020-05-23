شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: نقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، السبت، نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام.
وأردف خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".
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