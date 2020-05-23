كتب: ضياء السقا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.
وجاءت المادة الأولى من القرار يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم محمود أحمد حلمى حسن، وأخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي مهم محكوما عليه في قضايا أخرى.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي القرار والأسماء:
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 3157 محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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