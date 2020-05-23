حداد بارك توقيع عقد التخصيص والتشغيل للمستشفى التركي مع وزارة الصحة

عايد راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الكاثوليك المطران ​إيلي حداد​ ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بالفطر السعيد، متمنيا "أن يحمل هذا العيد السلام والامن والصحة والعافية للشعوب كافة ولوطننا لبنان خاصة، مستمطرا من السماء غيث الرحمة والأخوة بين البشر".

من جهة ثانية، بارك حداد خطوة البلدية بشخص رئيسها المهندس ​محمد السعودي​، في توقيع عقد التخصيص والتشغيل للمستشفى التركي مع ​وزارة الصحة العامة​، وإذ أثنى على كل من عمل لانجاح هذا العمل، أكد "دعمه ووقوفه الى جانب رئيس البلدية والى جانب كل الفاعليات الصيداوية، في تحقيق مصالح أبناء المدينة".