فريق وزارة الصحة أخذ 257 عينة من أبناء القيطع العكارية لإجراء فحوصات PCR

أشار رئيس مركز طبابة محافظة عكار حسن شديد، إلى أن "فريق ​وزارة الصحة​ أخذ اليوم 257 عينة من أبناء بلدة جديدة القيطع في عكار، لإجراء فحوصات الـ PCR"، موضحًا أن "فريقًا من ​الصليب الأحمر اللبناني​ نقل هذه العينات إلى مختبرات مستشفى ​رفيق الحريري​ الجامعي في ​بيروت​".

وأفاد شديد بأن "عملية أخذ العينات ستستكمل منتصف الأسبوع المقبل في البلدة، وستخصص للأطفال ما دون الـ 10 سنوات"، معلنا أنه "على ضوء النتائج سيتم اتخاذ الاجراءات الواجبة صحيا"، آملا في أن تأتي كل النتائج سلبية.