النشرة: 149 نتيجة سلبية لفيروس كورونا في المرج وواحدة تصدر غداً

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ عن "صدور نتائج فحوصات ​كورونا​ ل​بلدة المرج​ ومن اصل 150 فحص اتت 149 نتيجة سلبية وواحدة تصدر غداً بعد اعادة التأكد منها".

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