وصول طائرة للميدل إيست من باريس على متنها 155 لبنانيًا

أفادت معلومات صحفية بأن "طائرة تابعة لشركة "طيران ​الشرق الأوسط​" قادمة من العاصمة الفرنسية - ​باريس​، وصلت مساء اليوم غلى مطار ​بيروت​ الدولي، على متنها 155 مواطنا لبنانيًا، وقد خضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​، والأجهزة المعنية في المطار، ثم نقلوا إلى الفندق المخصص لهم في بيروت".

وكان ل​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​، جولة مساء اليوم في المطار، حيث تفقد الطاقم الطبي وسير العمل والتدابير المتخذة في المطار، التي تترافق مع عملية وصول المغتربين اللبنانين من الخارج.