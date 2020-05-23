وصول طائرة للميدل إيست من باريس على متنها 155 لبنانيًا

أفادت معلومات صحفية بأن "طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" قادمة من العاصمة الفرنسية - باريس، وصلت مساء اليوم غلى مطار بيروت الدولي، على متنها 155 مواطنا لبنانيًا، وقد خضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة، والأجهزة المعنية في المطار، ثم نقلوا إلى الفندق المخصص لهم في بيروت".
وكان لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، جولة مساء اليوم في المطار، حيث تفقد الطاقم الطبي وسير العمل والتدابير المتخذة في المطار، التي تترافق مع عملية وصول المغتربين اللبنانين من الخارج.
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