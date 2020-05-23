النشرة: سعد يستقبل وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، أن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر حركة فتح والمنظمة في لبنان فتحي ابو العردات، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان.
وأشاد سعد بـ"نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته"، معربا عن "الثقة باستمرار هذا النضال حتى تحقيق اهدافه الوطنية، مع رفض كل المخططات الاسرائيلية والاميركية التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية".
هذا وتناول المجتمعون القرار الفلسطيني برفض كل اشكال التعاون مع الطرفين الاميركي والاسرائيلي، وأشادوا بهذه الخطوة التي تعبر عن نبض الشعب الفلسطيني.
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