النشرة: سعد يستقبل وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه وفدا من فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ برئاسة أمين سر ​حركة فتح​ والمنظمة في ​لبنان​ ​فتحي ابو العردات​، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان.

وأشاد سعد بـ"نضال ​الشعب الفلسطيني​ وتضحياته"، معربا عن "الثقة باستمرار هذا النضال حتى ​تحقيق​ اهدافه الوطنية، مع رفض كل المخططات الاسرائيلية والاميركية التي تحاك لتصفية ​القضية الفلسطينية​".

هذا وتناول المجتمعون القرار الفلسطيني برفض كل اشكال التعاون مع الطرفين الاميركي والاسرائيلي، وأشادوا بهذه الخطوة التي تعبر عن نبض الشعب الفلسطيني.