دياب: فليكن عيد الفطر محطة تأمّل وأمل بمستقبل نصنعه معاً

شدد رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "يكن ​عيد الفطر​ محطة تأمّل وأمل بمستقبل نصنعه معاً، وعيدكم مبارك أعاده الله على ​لبنان​ واللبنانيين وقد تجاوزنا المحنة الصعبة".

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