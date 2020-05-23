اتحاد بلديات الهرمل يدعو الأهالي للتقيد بالإجراءات الاحترازية بمواجهة كورونا

طالب اتحاد بلديات الهرمل أهالي القضاء "بالتقيد بالإجراءات الصحية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما في فترة العيد"، حاثًا إياهم على "تجنب الاجتماعات والتجمع في الأماكن العامة وفي المنازل، حفاظا على سلامة المجتمع، وخاصة في المحلات التجارية والغذائية والملاحم، وعدم القيام بالزيارات الاجتماعية سوى في الحالات القصوى".
ودعا الاتحاد المواطنين، في بيان، إلى "اتخاذ كل التدابير الوقائية طيلة الأيام المقبلة، حسب توجيهات الجهات الصحية، ووضع الكمامات بشكل دائم أثناء التنقل والقيادة".
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