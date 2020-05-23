أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ الى ان "نتائج الفحوصات الاخيرة التي اجريت يوم امس في ​مجدل عنجر​ وعددها 480 فحصا أكدت وجود 5 ​اصابات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ اتت نتيجتها ايجابية". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نتائج الفحوصات التي اجريت يوم امس بمجدل عنجر أكدت تسجيل 5 اصابات بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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