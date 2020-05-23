أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنها "تتمنى في هذا العيد المبارك، أن نتحد كلنا لنغير ​لبنان​ إلى الأفضل ونعمل حتى يصبح اقتصادنا أقوى ومستقبل أولادنا أفضل"، لافتةً إلى أنه "في هذه الظروف الصعبة لا يمكننا أن نستسلم، فالاستسلام يعني الموت وهذا الشيء غير مقبول، لأن اللبناني خلق للحياة، لأحلى حياة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: بهذه الظروف علينا ألا نستسلم وأن نعمل حتى يصبح اقتصادنا أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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