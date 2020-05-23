بلدية النبطية الفوقا: نتائج المخالطين للوافد الكويتي جميعها سلبية ما عدا زوجته

أكدت ​بلدية النبطية​ الفوقا، أن "نتائج الفحوصات التي أجريت لجميع المخالطين المباشرين وغير المباشرين، للمصاب الوافد من ​الكويت​، بمن فيهم سائق ​سيارة الأجرة​ الذي أقله من ​بيروت​، جاءت جميعها سلبية، ما عدا زوجته التي كانت نتيجتها إيجابية وهي حاليا مع زوجها في المستشفى".

وشددت البلدية على المخالطين المباشرين وعددهم 4، "ضرورة استكمال ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما"، مشيرة إلى أنه تم "التواصل معهم والتأكيد عليهم بعدم الخروج من الحجر قبل إنقضاء المهلة المحددة، على أن يصار الى إعادة فحص المخالطين عند انتهاء فترة الحجر".

كما دعت الجميع "مخالطين وغير مخالطين، إلى التواصل مع البلدية في حال الشعور بأي عوارض جسدية، لمتابعتهم وإخضاعهم للفحص اللازم، والالتزام الكامل بالإجراءات الصحية وعدم التهاون في ​الوقاية​، وتطبيق شروط التباعد الإجتماعي والبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".