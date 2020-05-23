وحدة إدارة الكوارث في صور: لا إصابات جديدة بكورونا على مستوى القضاء

أشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، إلى أنه "لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء، كما لم تسجل أي حالة مشتبه بها حتى ساعة إعداد التقرير".

وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، لفتت الوحدة إلى أنه "تم تسجيل حالة شفاء تام، وذلك بعدما بينت الفحوصات المخبرية خلو المريض من الفيروس، مما يرفع عدد المتعافين إلى تسعة حالات"، موضحةً أن "نتيجة الحالة المشتبه بها التي سجلت أمس صدرت وهي سلبية".

كما أفادت بأن "عدد المصابين في القضاء ما زال 42 مصابًا، توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وقد تماثل 9 منهم الى الشفاء التام"، مؤكدةً أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الـ PCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وشددت على ضرورة الالتزام بالحجر، على أن تلاحق أية مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

ولفتت الوحدة إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة ب​فيروس كورونا​ وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملةً من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، "بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​ وإرشادات ​وزارة الصحة العامة​ لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".