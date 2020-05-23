النشرة: تسجيل ازدحام كثيف في صيدا عشية عيد الفطر المبارك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة شهدت ازدحاما كثيفا في ساعات ما بعد الظهر عشية ​عيد الفطر​ المبارك، حيث شهدت الاسواق عجقة متسوقين، كما حال اسواق الخضار والسوبرماركت ومحال بيع الحلوى، رغم "التعبئة العامة"، في وقت انهمك عناصر مفرزة سير صيدا تنظيم حركة السيارات الى السوق النحاري وشارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة حيث محور الحركة والازدحام.

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