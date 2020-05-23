قوى الأمن: تدابير سير بمناسبة إقامة صلاة العيد بمسجد محمد الأمين في وسط بيروت

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، في بيان، انه بمناسبة إقامة صلاة ​عيد الفطر​ السعيد في مسجد "محمد الأمين" – ​وسط بيروت​، سيتم منع وقوف السيارات، اعتباراً من ​الساعة​ صفر من يوم الأحد 24/5/2020، ولحين انتهاء ​الصلاة​، على جانبي ​الطرقات​ والشوارع التالية: إضغط للمزيد شارع الراشدين – أمام ومحيط ​وزارة الداخلية والبلديات​ – شارع ​سبيرز​ – ​ديوان المحاسبة​ – تقاطع ​برج المر​ – شارع شيحا – تقاطع روما/ ​الحمرا​ – محيط دار ​الطائفة الدرزية​ – البنك العربي- شارع أنيس نصولي – شارع الراشدين – تقاطع عائشة بكّار - جسر ​فؤاد شهاب​ – ​الاسكوا​ – ​ساحة رياض الصلح​ – محيط مسجد "محمد الأمين". ودعت المواطنين الكرام "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​".

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