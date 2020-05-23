شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتى التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب تنهى فعاليات ورش فن كتابة المقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنتى التدريب والتطوير والتنظيم، عن انتهاء فعاليات عن بعد الخاصة بورش عمل فن كتابة المقال، وكانت لجنة التنظيم بالتعاون مع لجنة التدريب والتطوير قد نظما مجموعة من الورشة التدريبية أون لاين فى فن كتابة المقال والتى بدأت فى 3 مايو وانتهت 19 مايو الجارى.

شارك فى الورش التفاعلية 40 عضوا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ثلاث دفعات كل دفعة شاركت فى ورشتى عمل أسبوعية، وتناولت الورش التفاعلية التعريف بالمقال وأنواعه وخصائصه بالإضافة لاستعراض نماذج لكبار الكتاب والتطبيق العملى بكتابة مجموعة من المقالات.

جدير بالذكر أن ورش فن كتابة المقال هى الأولى فى التدريب عن بعد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظرا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.