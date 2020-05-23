دول عربية إسلامية تعلن يوم الاحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال.

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، أن غدا السبت سيكون مكملا لشهر رمضان وأن يوم الأحد المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن ومصر واليمن، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

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وأعلن القاضي الأول في دمشق بسوريا أن السبت هو الـ30 من رمضان وأن الأحد هو أول ايام عيد الفطر في البلاد.

من جهته، أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء "الوقف السني"، أن السبت مكمل لشهر رمضان وأن الأحد المقبل أول أيام شهر شوال.