الهند تسجل أكثر من 6000 إصابة بفيروس "كورونا" خلال يومٍ واحد

في إرتفاع قياسي حاد، سجلت السلطات الصحية في الهند أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، الجمعة 22 ماي 2020، رصد 6088 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يحطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى الأربعاء الماضي (5611 إصابة).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في الهند 118447، بما في ذلك أكثر من 48 ألف حالة شفاء.

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في الهند 3583 حالة وفاة، ما يمثل زيادة بـ148 وفاة جديدة عن اليوم الأخير.

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وتتصدر ماهاراشترا قائمة الولايات الهندية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي، ويعود إليها أكثر من 41 ألفا من إجمالي عدد الإصابات وأكثر من ألفين من الوفيات المسجلة في البلاد.

وقرر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة منذ 25 مارس لردع تفشي كورونا حتى 31 ماي، مع تخفيف القيود في بعض المناطق الأقل تضررا.

وقررت الحكومة الهندية السماح إعتبارا من الاثنين القادم لشركات الطيران المحلية بإستئناف تسيير ثلث الرحلات الداخلية.

روسيا اليوم