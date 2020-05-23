أعلن أبناء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول عام 2018، "العفو" عن قتلة والدهم، يأتي ذلك بعد نحو خمسة أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية التي أثارت إدانات دولية واسعة.
قال صلاح خاشقجي، إبن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم، الجمعة 22 ماي 2020، في بيان مقتضب، إنه وإخوته قد عفوا عن قتلة أبيهم. وكتب صلاح في تغريدة على حسابه الموثق بإسمه على "تويتر": "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله". وجاء في تغريدة صلاح أنّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو.
ولم يتضح على الفور تأثير العفو على مجرى القضية والأحكام التي صدرت فيها، نبيل نويرة الباحث في شؤون الخليج قال إنّه "وفقا للشريعة في السعودية، لن يتم إعدام القتلة" بعد العفو عنهم.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الإستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه إتهام لسعود القحطاني، المستشار المقرّب من ولي العهد.
وقالت النيابة العامة إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي لم تتم بنيّة مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
ومن جهتها، علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي على إعلان أبناء جمال عفوهم عن قاتله، وقالت اليوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "جمال قُتل في قنصلية بلاده عند وجوده هناك لإستلام أوراق لإتمام زواجه رسميًا..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".
وأضافت "أصبح جمال رمزا عالميا أكبر منا جميعا قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه، سأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء جمال خاشقجي يعلنون "العفو" عن قتلة والدهم وخطيبته تقول إن "الجريمة المشينة لن تسقط بالتقادم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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