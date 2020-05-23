فجر اليوم / زلزال بقوّة 6.2 درجة على مقياس ريشتر يهزّ منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

هزّ زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريشتر فجر اليوم الخميس، وسط البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم. Advertisements وتشهد المنطقة هزات أرضية في الآونة الأخيرة تثير مخاوف الباحثين. رويترز

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