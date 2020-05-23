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أربيل ترسل جهازين لفحص كورونا إلى مناطق سيطرة الأكراد في سوريا

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أعلنت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أنه من المقرر أن يصلها اليوم السبت جهازان جديدان لفحص بمبادرة من رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

 

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان

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مصطفى، إنهم "سيتسلمون السبت جهازين من نوع PCR، الخاصين بفحص ".

وأضاف، أن "الجهازين تم إرسالهما من قبل رئيس إقليم كردستان العراق بارزاني، لمساعدة

المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا للوقاية من الفيروس".

 

ووصل فريقان طبيان من كردستان العراق إلى مناطق "الإدارة الذاتية"، مطلع شهر أبريل الماضي، لتدريب 26 من الكوادر الطبية هناك، كما أرسل بارزاني 4 أجهزة الشهر الماضي، تم تشغيل اثنين منها في مدينة القامشلي السورية.

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