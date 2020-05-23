عدد الإصابات بكورونا في فرنسا يواصل الانخفاض

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كما قل عدد من هم في العناية المركزة بنسبة 2.1 بالمئة وذلك بخروج 36 مريضا، ليبلغ العدد 1665 حاليا.

ولم تنشر فرنسا أحدث أعداد للوفيات بسبب المرض السبت وقالت إن الأرقام سيجري تحديثها يوم الاثنين. وكان عدد الوفيات قد وصل إلى 28215 حتى يوم الخميس.