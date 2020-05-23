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عدد الإصابات بكورونا في فرنسا يواصل الانخفاض

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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كما قل عدد من هم في العناية المركزة بنسبة 2.1 بالمئة وذلك بخروج 36 مريضا، ليبلغ العدد 1665 حاليا.

ولم تنشر فرنسا أحدث أعداد للوفيات بسبب المرض السبت وقالت إن الأرقام سيجري تحديثها يوم الاثنين. وكان عدد الوفيات قد وصل إلى 28215 حتى يوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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