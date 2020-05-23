حاكم نيويورك يدعو لضمان أمن التجمعات التي تصل إلى 10 أفراد

وفي إفادته اليومية اليوم السبت، قال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 84 حالة وفاة في 22 آذار مقابل 109 وفيات في اليوم السابق، حيث تشهد الولاية اتجاها آخذا في الانخفاض في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس.

وقال كومو “يمكن أن يكون لديك تجمع آمن يضم 10 أشخاص، ويمكن أيضا أن يكون تجمعا غير آمن على الإطلاق ويضم 10 أشخاص. إذا لم تضطر لأن تكون في مجموعة من عشرة أشخاص، فلا تفعل”.