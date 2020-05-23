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حاكم نيويورك يدعو لضمان أمن التجمعات التي تصل إلى 10 أفراد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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وفي إفادته اليومية اليوم السبت، قال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 84 حالة وفاة في 22 آذار مقابل 109 وفيات في اليوم السابق، حيث تشهد الولاية اتجاها آخذا في الانخفاض في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس.

وقال كومو “يمكن أن يكون لديك تجمع آمن يضم 10 أشخاص، ويمكن أيضا أن يكون تجمعا غير آمن على الإطلاق ويضم 10 أشخاص. إذا لم تضطر لأن تكون في مجموعة من عشرة أشخاص، فلا تفعل”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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