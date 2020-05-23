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48 حالة وفاة بكورونا في اسبانيا واحتجاج لليمين المتطرف على إجراءات العزل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس في البلاد ارتفع إلى 235290 إصابة من 234824 في اليوم السابق.

وطبقت إسبانيا أحد أشد إجراءات العزل العام في العالم والتي شملت إبقاء الأطفال في المنازل على مدى أسابيع للحد من تفشي الفيروس.

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وشارك آلاف من قائدي السيارات والدراجات النارية في احتجاج في إسبانيا وهم يطلقون الأبواق ويلوحون بالعلم الإسباني في موكب مر عبر العاصمة مدريد يوم السبت في إطار احتجاجات في أنحاء البلاد دعا إليها حزب فوكس اليميني المتطرف للاعتراض على إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء .
وبدأت إسبانيا، التي فرضت في 14 آذار أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، تخفيف القيود لكن مدريد وبرشلونة بقيتا رهن العزل العام لمدة أطول بسبب حدة انتشار المرض فيهما.

وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ونائبه بابلو إيجليسياس بسبب تعاملهما مع أزمة كورونا خاصة فرض العزل العام والضرر الذي لحق بسببه بالاقتصاد والوظائف.

وألقى سانتياجو أباسكال زعيم حزب فوكس الذي قاد الموكب في مدريد خطابا بثه الراديو ليتمكن الناس من سماعه في سياراتهم، وقال إن الحكومة ”مسؤولة بشكل مباشر عن أسوأ إدارة لتلك الأزمة في الكوكب“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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