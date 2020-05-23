727 إصابة جديدة بكورونا في مصر

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إلّا أنها سجلت أعلى عدد وفيات بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 28 حالة مقارنة مع 11 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و735 حالة وفاة”.

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، لتعلن أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئي.