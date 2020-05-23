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وجاء في بيان أنه بات ممكناً للسياح الحجز الإلكتروني لزيارة المتاحف التي تضم بعضاً من أعظم روائع عصر النهضة وتحفاً رومانية ومصرية قديمة للتحكم في عدد الزائرين. وستقاس درجة حرارة الزائرين ويتحتّم عليهم وضع كمامات واستخدام معقم الأيدي، كما يلتزم العاملون في المتاحف باستخدام الكمامات والقفازات. وستطبق الإجراءات نفسها على زوار مقر الإقامة الصيفي للبابا في كاستل جاندولفو جنوبي روما.
وبدأت المتاحف الإيطالية في إعادة فتح أبوابها يوم 18 أيار في إطار تخفيف إجراءات العزل العام على مراحل في الدولة التي أودى فيها الفيروس بحياة قرابة 33 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر متاحف الفاتيكان تعيد فتح أبوابها مطلع حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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