كنيسة القيامة في القدس تفتح أبوابها غداً أمام الزوار

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويشار الى أن كنيسة القيامة أغلقت أبوابها بتاريخ 25 آذار الماضي بسبب جائحة كورونا. كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والتي تشمل منع التجمعات في الأماكن المغلقة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.