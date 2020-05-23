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ويشار الى أن كنيسة القيامة أغلقت أبوابها بتاريخ 25 آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والتي تشمل منع التجمعات في الأماكن المغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر كنيسة القيامة في القدس تفتح أبوابها غداً أمام الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.