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وقال روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر، “إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأميركيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا”.
وتشير بيانات رفينيتيف أن يكون لتتبع السفن إلى أن خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: سنرد إذا سببت واشنطن أي متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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