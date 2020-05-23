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وقال المتحدث، “تم العثور على الصندوق الأسود في وقت متأخر أمس، نقوم بتسليمه إلى لجنة التحقيق”.
وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وكانت تقل 99 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر أمس الجمعة بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم الطائرة الباكستانية في مدينة كراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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