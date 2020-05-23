اخبار العالم

انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم الطائرة الباكستانية في مدينة كراتشي

0 نشر
ليا 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 23 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال المتحدث، “تم العثور على الصندوق الأسود في وقت متأخر أمس، نقوم بتسليمه إلى لجنة التحقيق”.

وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وكانت تقل 99 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر أمس الجمعة بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم الطائرة الباكستانية في مدينة كراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا