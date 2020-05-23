كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" الإماراتية تسجل 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم السبت، أنها أجرت أكثر من 39 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم اكتشاف 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28,704 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات 244 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14,495.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع. Advertisements