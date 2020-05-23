كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حركة "طالبان" تعلن وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، مساء اليوم السبت، تطبيق وقف إطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة، لافتة إلى أن مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم"، حسبما نقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، قد قال في وقت سابق، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بشأن أهمية التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وبدء المفاوضات بين الأفغان.

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وتواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها وتيرة سريعة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وازدياد أعمال العنف، التي راح ضحيتها العشرات خلال الأسابيع الماضية.