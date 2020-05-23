كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تلاشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مفاجآت مدوية وبشرى سارة أعلنت عنها صحيفة اقتصادية فرنسية، مشيرة إلى احتمالية تلاشي الفيروس الجائح في العالم بأكمله، ومرض "كوفيد 19" الناجم عنه تدريجيا واختفائه تمامًا خلال شهر من الآن.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها، أن هذه المدة جاءت استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لبعض الدول، فضلًا عن أن الفيروس بدأ يتراجع في عدة أماكن عديدة حول العالم، خاصة بعد إعلان الرئيس الصيني، القضاء والانتصار على الفيروس المرعب والقاتل.

"خلال شهر من الآن"، هكذا أعلنت الصحيفة الفرنسية، حدوث ركود تام في أعداد المصابين، مستبشرة الصحيفة بما تشهده فرنسا، خاصة بعد تراجع معدلات الوفيات اليومية، والتي سجلت الخميس الماضي 83 وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 28 ألفًا و215 حالة وفاة.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية الفرنسية، إلى أن إيطاليا حدث استقرار كبير بشأن تسجيل عدد الوفيات والإصابات بالفيروس القاتل، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة.

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وعن إسبانيا، أوضحت الصحيفة أنها سجلت 48 حالة وفاة الخميس الماضي، ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وفي اليابان، ألغت السلطات، الخميس الماضي، حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل 2020 لمكافحة كورونا وذلك في 3 أماكن غرب البلاد- وفقًا لتقرير الصحيفة.

واستهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان: "السلطات في الصين عن انتصارها على كوفيد 19 وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: لقد حققنا نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كورونا".

وقال كاتب في الصحيفة، إيف بورديون، إن عدد الإصابة بفيروس كوفيد19 انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بمختلف أنحاء العالم وانعكاسا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.

من جهته، أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، قبل أيام، وشط الانتهاء من الفيروس القاتل، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء، في حين كان لخبراء آراء مناقضة.