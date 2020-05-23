كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا.. "الصحة" تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 1127 إصابة و97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزارة الصحة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 82892 حالة، والوفيات إلى 6277 حالة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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