عامل نظافة: نعقم أزيد من 500 سيارة يوميا قادمة إلى المضيق للحفاظ على 0 إصابة من كورونا -فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال عامل نظافة بعمالة المضيق، إنه يقوم بتعقيم أزيد من 500 سيارة وعربة قادمة إلى المدينة، للحفاظ على صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف العامل لـ”اليوم24″ أنه يشتغل لمدة 8 ساعات يوميا في عملية التعقيم، للتصدي لـ”كوفيد19″.
وطالب المواطنين بالالتزام بالحجر الصحي، واتباع تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار الجائحة.
ولم تشهد عمالة المضيق الفنيدق، أي حالة إصابة بالوباء بعد تعافي كل المصابين من الفيروس التاجي، قبل أزيد من شهر.
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