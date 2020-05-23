رومانيا تمنح دكتورا مغربيا وساما من درجة ضابط تقديرا لمساهمته في تقدم العلوم والإختراعات بالعالم

تسلم رئيس المدرسة المغربية لعلوم المهندس، كمال الديساوي، عن بعد، اليوم السبت بمدينة إياسي الرومانية، وساما من درجة ضابط عن مساهمته في تقدم العلوم والاختراعات في العالم.

وجاء هذا التتويج، خلال نسخة هذه السنة من المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار، الذي تستضيفه مدينة إياسي الرومانية كل سنة، والذي نظم عن بعد خلال الفترة من 21 إلى 23 ماي الجاري، لظروف وباء “كورونا”، وفقا لما جاء ببلاغ للمدرسة المغربية لعلوم المهندس.

وأكد الديساوي، الحائز على دكتوراه في المعلوميات من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا، أن تسلمه قلادة الوسام من درجة ضابط جاء تقديرا لمساهماته في مجال البحث العلمي والابتكار على الصعيد الدولي، معتبرا هذا الوسام “تشريفا كبيرا للمغرب وفخرا بالنسبة له، خصوصا في الظروف الحالية التي تعرف انتشار فيروس كورونا المستجد”.

يشار إلى أن الديساوي، شغل في مسيرته المهنية أستاذا باحثا في جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس بفرنسا المرموقة سنة 1981، والتحق، بعد ذلك، بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء.