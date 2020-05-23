مندوبية السجون ترفع الحجر الصحي على موظفيها بـ41 مؤسسة الأربعاء المقبل

قررت المندوبية العامة للسجون، وقف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بالنسبة لـ41 مؤسسة سجنية، وبتاريخ 10 يونيو 2020، بالنسبة لـ35 مؤسسة سجنية، مع استثناء المؤسسات السجنية التي لازالت تعرف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المندوبية، إن قرارها جاء، “في إطار خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمهيدا لعودة السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في بلادنا وطبيعة وحجم وموقع كل مؤسسة سجنية”.

وأكدت المندوبية العامة، أنه يمكن إعادة تطبيق نظام الحجر الصحي للموظفين أو تمديد مدته كلما اقتضت الضرورة ذلك، وفقا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وحث البلاغ على ضرورة استمرار الموظفين والسجناء في التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المسطرة من طرف السلطات المختصة، والإبقاء على حالة التأهب والجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات.