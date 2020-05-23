شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في فرنسا تواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

تراجع عدد مرضى الكورونا في مستشفيات فرنسا اليوم السبت، مع تعافي 205 مصابين، ليبلغ العدد الإجمالي بالمستشفيات حاليا 17178 في استمرار لتراجع تدريجي بدأ منذ أكثر من خمسة أسابيع لدى وصول الرقم لذروة بلغت 32292 مريضا في 14 أبريل.

كما قل عدد من هم في العناية المركزة بنسبة 2.1 في المائة، وذلك بخروج 36 مريضا، ليبلغ العدد 1665 حاليا.

ولم تنشر فرنسا أحدث أعداد للوفيات بسبب المرض اليوم السبت، وقالت إن الأرقام سيجري تحديثها يوم الاثنين. وكان عدد الوفيات قد وصل إلى 28215 حتى يوم الخميس.