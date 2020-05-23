شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في فرنسا تواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل
كما قل عدد من هم في العناية المركزة بنسبة 2.1 في المائة، وذلك بخروج 36 مريضا، ليبلغ العدد 1665 حاليا.
ولم تنشر فرنسا أحدث أعداد للوفيات بسبب المرض اليوم السبت، وقالت إن الأرقام سيجري تحديثها يوم الاثنين. وكان عدد الوفيات قد وصل إلى 28215 حتى يوم الخميس.
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