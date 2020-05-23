شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 4 إصابات وتسع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 704 إصابات. وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات توزعت على النحو التالي : حالتان لأردنيين عائدين من الخارج، وحالتان لسائقي شاحنات أحدهما أردني، والآخر أجنبي، مبينه في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 433 حالة.

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