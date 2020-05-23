بالصور.. علامات مرورية جديدة في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لنصب علامات مرورية جديدة في العاصمة بغداد.

وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت بنصب وتثبيت 281 لافتة وعلامة مرورية وارشادية تنوعت بين اللافتات الجسرية والقياسية وغيرها من العلامات خلال المدة الماضية".

وأضاف البيان أن "الدائرة قامت ايضاً بتاثيث عدد من الطرق السريعة كالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) والطريق السريع بغداد-بعقوبة بالاضافة الى عدد من المجسرات كمجسر بيروت وحمورابي والغدير وغيرها من الطرق والمجسرات ولعموم العاصمة بغداد".