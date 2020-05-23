بالصور.. علامات مرورية جديدة في بغداد

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تنشر الخليج 365، صوراً لنصب علامات مرورية جديدة في العاصمة بغداد.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت بنصب وتثبيت 281 لافتة وعلامة مرورية وارشادية تنوعت بين اللافتات الجسرية والقياسية وغيرها من العلامات خلال المدة الماضية".
وأضاف البيان أن "الدائرة قامت ايضاً بتاثيث عدد من الطرق السريعة كالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) والطريق السريع بغداد-بعقوبة بالاضافة الى عدد من المجسرات كمجسر بيروت وحمورابي والغدير وغيرها من الطرق والمجسرات ولعموم العاصمة بغداد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.