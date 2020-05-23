لجنة الخبراء في الصحة: اغلب المصابين بكورونا هم ملامسون لاتظهر عليهم اعراض المرض

اعلنت لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة، السبت، أن اغلب المصابين بفايروس كورونا هم ملامسون لاتظهر عليهم اعراض المرض. وقالت اللجنة في بيان لها، إن "مضاعفة اعداد الفحوصات الميدانية رفع من معدلات ارقام الاصابات"، مشيرة الى أن "اغلب المصابين هم ملامسون لاتظهر عليهم اعراض المرض وهم الان تحت رعاية صحية متميزة". Advertisements وأضافت "مشكلتنا الكبرى هي ضعف الوعي وتهاون الكثير من المواطنين بخطورة الوباء". واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.

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