مكتب السيستاني يعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، السبت، أن يوم غد هو مكمل لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "قد تمّ التحرّي عن هلال شهر شوال المكرم بعد غروب الشمس من هذا اليوم السبت (29/شهر رمضان المبارك عام 1441)، ولم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له، وإن كان من المتوقع أن يرى في الليلة القادمة مرتفعاً وواضحاً جداً ولكن لا دلالة في ذلك على أنه سيكون لليلتين".

وأضاف أن "فتوى السيد هي أن أول الشهر في كل منطقة يتبع امكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في تلك المنطقة أو حواليها ولا يثبت بالتمكن من رؤيته بالأدوات المقرّبة أو في مناطق أخرى من العالم فإن يوم غدٍ الأحد يكون مكملاً لعدة شهر رمضان المبارك وسيكون يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر السعيد".