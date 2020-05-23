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بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بخماسية ويعزز صدارته للبوندسليغا

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2020-05-23 | 20:21

بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بخماسية ويعزز صدارته للبوندسليغا

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رحقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
رواستقبل الفريق البافاري، فرانكفورت، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من عمر الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونخ، كل من ليون جوريتسكا (17)، توماس مولر (41)، روبيرت ليفاندوفسكي (46)، ألفونسو ديفيز (61)، ومارتن هينتيرجير بالخطأ في مرماه (74).


بينما سجل هينتيرجير هدفي فرانكفورت في الدقيقتين (52، و56).

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 61 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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