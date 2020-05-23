بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بخماسية ويعزز صدارته للبوندسليغا

رواستقبل الفريق البافاري، فرانكفورت، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من عمر الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونخ، كل من ليون جوريتسكا (17)، توماس مولر (41)، روبيرت ليفاندوفسكي (46)، ألفونسو ديفيز (61)، ومارتن هينتيرجير بالخطأ في مرماه (74).



بينما سجل هينتيرجير هدفي فرانكفورت في الدقيقتين (52، و56).

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 61 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

