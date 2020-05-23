بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بخماسية ويعزز صدارته للبوندسليغا

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2020-05-23 | 20:21
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رحقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وسجل أهداف بايرن ميونخ، كل من ليون جوريتسكا (17)، توماس مولر (41)، روبيرت ليفاندوفسكي (46)، ألفونسو ديفيز (61)، ومارتن هينتيرجير بالخطأ في مرماه (74).
بينما سجل هينتيرجير هدفي فرانكفورت في الدقيقتين (52، و56).
وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 61 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.
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