مكتب الحائري يعلن يوم غد اول ايام عيد الفطر

اعلن مكتب المرجع الديني كاظم الحائري، السبت، أن يوم غد اول ايام عيد الفطر.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ثبت لدى آية الله العظمى كاظم الحسيني الحائري هلال شهر شوال السبت مساء في الجمهورية الإسلامية في ايران، ويوم الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك في جميع البلاد المشتركة مع بلد الرؤية في جزء من الليل".
وأعلن مكتب المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي، السبت، أن يوم غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
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