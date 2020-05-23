الكاظمي والسفير اللبناني يبحثان النشاط الاستثماري في مجالات عدة منها الطاقة

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل في بغداد، علي أديب الحبحاب"، مبيناً أن "السفير اللبناني سلم الكاظمي رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، عبّر فيها عن تهانيه بتسلم الكاظمي مهام رئاسة الحكومة، وتطلعه لتطوير العلاقة بشكل يعزز المشتركات التأريخية والاجتماعية الكبيرة بين البلدين".وأضاف أن "الكاظمي قدم شكره للسفير اللبناني على الرسالة والتهنئة، ونقل تحياته الى القيادة اللبنانية"، مؤكدا على "عمق العلاقة بين البلدين منذ تأسيس الدولة اللبنانية، وضرورة تقويتها، سياسيا واقتصاديا وثقافياً".

وأوضح البيان، أنه "تم بحث النشاط الاستثماري في مجالات الطاقة، والزراعة، والسياحة، والتربية والتعليم، والتعاون الصحي، ومناقشة سبل تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين".

