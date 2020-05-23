إدارة الشرطة: سيكون لنا رد حازم وقوي على الإساءة التي طالت رئيس النادي

وكانت اتحادات الفروسية والسباحة والجودو الرماية، قد اصدرت بيانا مشتركاً للرد على تصريحات اللجنة الأولمبية بخصوص شرعية الاتحادات والاعتراف بها.

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، "اننا لن نقف مكتوفي الايدي ضد هذه التصريحات التي صدرت من شخصيات لم تحترم القانون العراقي وتجاوزت عليه بحجج واهية، وانتهجوا سياسة تمثلت باختراق القوانين العراقية، وهذه الثلة غير مكترثة بالضرر الذي أحدثته اجراءاتهم بالاساءة لسمعة الرياضة العراقية في المحافل الدولية، والشارع الرياضي أصبح واعيا لمخططاتهم المصلحية المكشوفة للجميع والهدف منها تحقيق غايات وطموحات شخصية برداء الاصلاح الرياضي".



وأوضح ان "الهيئة الادارية والجمعية العمومية وجماهير القيارة الخضراء سيكون لهم رد حازم وقوي للرد على هذه الاساءة، عن طريق اللجوء للقضاء العراقي واتخاذ كل المواقف السبيلة بأسكات هذه التخرصات بحق شخصية عراقية مثل وهاب الطائي يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة، ولم تتلطخ يداه بهدر المال العام ".