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2020-05-23 | 20:09
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أعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، عن شجبها واستنكارها للتصريحات غير المسؤولة بحق رئيسها بالوكالة وهاب الطائي التي صدرت بأسم الناطق عن عدد من الاتحادات الرياضية تدعي مطالبتها تنفيذ القوانين العراقية.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، "اننا لن نقف مكتوفي الايدي ضد هذه التصريحات التي صدرت من شخصيات لم تحترم القانون العراقي وتجاوزت عليه بحجج واهية، وانتهجوا سياسة تمثلت باختراق القوانين العراقية، وهذه الثلة غير مكترثة بالضرر الذي أحدثته اجراءاتهم بالاساءة لسمعة الرياضة العراقية في المحافل الدولية، والشارع الرياضي أصبح واعيا لمخططاتهم المصلحية المكشوفة للجميع والهدف منها تحقيق غايات وطموحات شخصية برداء الاصلاح الرياضي".
وأوضح ان "الهيئة الادارية والجمعية العمومية وجماهير القيارة الخضراء سيكون لهم رد حازم وقوي للرد على هذه الاساءة، عن طريق اللجوء للقضاء العراقي واتخاذ كل المواقف السبيلة بأسكات هذه التخرصات بحق شخصية عراقية مثل وهاب الطائي يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة، ولم تتلطخ يداه بهدر المال العام ".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الشرطة: سيكون لنا رد حازم وقوي على الإساءة التي طالت رئيس النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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