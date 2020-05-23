عمليات بغداد تعلن اعتقال اكثر من 49 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال اكثر من 49 ألف مخالف لحظر التجوال منذ 17 اذار. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٣ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٤٩٢٣٣ مخالفاً".



وأضافت أنه "تم حجز ٣٥٨٠ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ١٢٤٩٩٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٣٨٠٦٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".



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