القبض على 12 مرتزقا في كمين للجيش الليبي بطرابلس

ألقت قوات الجيش الليبي، السبت، القبض على عدد 12 عنصرا من المرتزقة السوريين في كمين محكم وسط العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن قواته نفذت كمينا محكما ضد المليشيات والمرتزقة السوريين، من خلال استدراجهم إلى منطقة معسكر اليرموك.

وتابعت الشعبة، في بيان لها، أنها استهدفت مجموعات من مليشيات تركيا في ليببيا داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل المعسكر الخاضع للجيش الليبي منذ فترة، عقب تراجع الجيش الليبي منه وفق لخطة إعادة التموضع ثم الانقضاض على المليشيات.

وأضافت أن الاستهداف خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف المليشيات، كما تم إلقاء القبض على 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، عدة مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب، إلأا أن المليشيات رفضت ذلك.

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وقرر الجيش الليبي تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة من 2 إلى 3 كيلومترات على أن تعود المليشيات مثلهم لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات، إلا أن المليشيات لم تستجب إلى ذلك وبادرت بالهجوم على كل من ترهونة والأصابعة.

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).

كما دفعت تركيا بأكثر من 9600 من المرتزقة السورييين إلى ليبيا ، بينهم أطفال وعناصر لتنظيمات مصنفة إرهابية مثل جبهة النصرة.

وتتزايد المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في ليبيا كان آخرها مطالبة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في رسائل وجهها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجلس الأمن الدولي بإلزام مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

